DAO

Hypercapitalisme ou gouvernance démocratique ?

Malgré sa proximité avec le courant cypherpunk, le secteur des cryptomonnaies n’a pas toujours été fidèle à ses valeurs anarchistes, la finance capitaliste investissant toujours davantage dans les cryptomonnaies pour s’approprier ces nouveaux produits financiers. Cette ambiguïté se retrouve dans les DAO, cette nouvelle forme de gouvernance créée par la technologie blockchain. Cette gouvernance décentralisée est en effet tout à la fois l’expérimentation d’une démocratie radicale, bien qu’asociale, et un retour à une ploutocratie qui peut cacher la violence de ses décisions par l’automatisme des mécanismes informatiques.



DAO

Hypercapitalism or Democratic Governance?

Despite its proximity to the cypherpunk field, the cryptocurrency sector hasn’t always been true to its anarchist values, capitalist finance investing ever more in cryptocurrencies to appropriate these new financial products. This ambiguity is reflected in DAOs, this new form of governance created by blockchain technology. This decentralized governance is in fact both an experiment in radical, even if asocial, democracy, and a return to a plutocracy that can hide the violence of its decisions through the automatism of computer mechanisms.