Life Support System (système de survie)

L’installation artistique Life Support System emprunte la forme d’une expérience d’agriculture spatiale. Une culture de blé sous « système de survie » intégral pousse l’assistance technologique à son paroxysme : le blé ainsi cultivé serait environ mille fois plus onéreux que la valeur actuelle du blé sur le marché mondial. Ce monumental écart de coût rend perceptible l’ordre de grandeur des services écosystémiques. Depuis 2018, le collectif Disnovation.org mène la recherche artistique « Post Growth » qui explore les liens entre croissance économique et crises environnementales, et prend la forme d’entretiens, d’installations plastiques, d’expérience de laboratoire ou encore de jeux critiques.



Life Support System

The “Life Support System” art installation takes the form of a space farming experiment. A wheat crop grown under an integrated life support system takes technological assistance to the extreme: wheat grown in this way would cost about a thousand times its current market value. This monumental cost difference gives a sense of the scale of ecosystem services. Since 2018, the Disnovation.org collective has been carrying out the artistic research project “Post Growth” which explores the links between economic growth and environmental crises through interviews, art installations, laboratory experiments, and critical games.