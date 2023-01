Détournements politiques des espaces virtuels

Détournements politiques

Plus de trente ans après le lancement d’Internet, l’utopie démocratique que défendaient ses créateurs semble bien mise à mal par les grandes entreprises du numérique. Pourtant, aux marges des espaces virtuels, activistes et simples utilisateurs déploient tout un répertoire de tactiques pour opérer des détournements politiques des plateformes de ces entreprises. À travers spams, canulars, ou en s’organisant en communautés en ligne, ils parviennent temporairement à se visibiliser et à se réapproprier une capacité d’action. Voici une revue de leurs tactiques, posée à la fois comme source d’inspiration et comme source de questionnement sur l’état de l’utopie des réseaux.



Political Hijackings of Virtual Spaces

More than 30 years after the launch of the Internet, the democratic utopia defended by its creators seems to have been corrupted by big tech companies. At the same time, at virtual spaces’ margins, activists and mere users employ a range of tactics to carry out political hijacks of these companies’ platforms. Through spam, hoaxes, or by organizing as online communities, they temporarily manage to visibilize themselves and to reclaim a form of agency. Here is a review of their tactics, presenting them at the same time as a source of inspiration and a source of concern for the state of the network utopia.