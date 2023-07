Entre réinformation et complotisme

Aléthurgie et médiations

La méconnaissance du virus SARS-CoV-2 et une communication publique déficiente ont contribué à alimenter l’incertitude radicale depuis le début de la pandémie. Cette conjoncture est propice au déferlement de contre-discours dits complotistes dans les arènes numériques et autres « forums hybrides ». Les institutions publiques et médiatiques, en privilégiant une approche épistémologique basée sur le debunking, échouent à comprendre la préférence d’une frange de la population pour les vérités « alternatives » au détriment des preuves scientifiques. En analysant les formes médiatiques et alèthurgiques d’un tel contre-discours, nous montrons comment il se nourrit de l’incertitude pour asseoir son pouvoir et son autorité, témoignant du retour d’une (mauvaise) parrêsia.



Between Reinformation and Conspiracy

Alethurgia and Mediations

Lack of knowledge of the SARS-CoV-2 virus and poor public communication have contributed to the radical uncertainty since the start of this pandemic. This situation is conducive to the outpouring of so-called conspiracy theories in digital arenas and other “hybrid forums”. Public and media institutions, by privileging an epistemological approach based on debunking, fail to understand the preference of a segment of the population for “alternative” truths rather than scientific evidence. By analyzing the media and alethurgic forms of such a counter-discourse, we show how it feeds on uncertainty to establish its power and authority, testifying to the return of a (bad) parrhesia.