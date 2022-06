Le politique comme injonction dans la danse contemporaine palestinienne

Dans un contexte d’invisibilisation de l’histoire palestinienne et de négation même de l’existence du peuple palestinien par l’occupant israélien, le fait de se rendre visible aux yeux du « monde » est en soi un acte politique, et tout artiste palestinien semble devoir être, en ce sens, « engagé », parfois malgré lui. Ma contribution se penche sur cette injonction au politique dans la pratique d’acteurs et actrices palestiniens de la danse. Elle s’appuie sur une recherche ethnographique multi-située et digitale menée durant quatre ans dans les studios, les théâtres et les festivals de danse en Palestine, en Israël et en Europe. J’avance que le politique, dans la pratique des acteurs de ma recherche, ne s’avère pas toujours une question d’« engagement », mais découle aussi d’une pression sociale liée au contexte palestinien, tout comme de politiques culturelles européennes et de programmes d’aide au développement porteurs d’une vision de l’art comme nécessairement « utile ».



Politics as an Injunction: Political Commitments in Palestinian Contemporary Dance

In a context of invisibilization of Palestinian history and the denial of the existence of the Palestinian people by the Israeli occupier, the fact of making oneself visible to the eyes of the “world” is in itself a political act, and every Palestinian artist seems to have to be, in this sense, “involved” or “committed”, sometimes in spite of himself. My contribution examines this injunction to politics in the practice of Palestinian dance actors. It is based on a multi-sited and digital ethnographic research conducted during four years in studios, theaters and dance festivals in Palestine, Israel and Europe. I argue that the political, in the practice of the actors of my research, is not always a question of “commitment”, but also stems from a social pressure linked to the Palestinian context, as well as from European cultural policies and development aid programs carrying a vision of art as necessarily “useful”.