Les circuits courts alimentaires

De la complexité à la coopération logistiques

Cet article illustre de façon concrète et détournée les relations villes-campagnes. Les circuits courts alimentaires sont considérés comme vertueux (réduction des intermédiaires et des distances, « locavorisme »), mais qu’en est-il vraiment de leur durabilité, compte-tenu de leur complexité logistique ? Pour le producteur, premier maillon de la chaîne, la commercialisation et le transport représentent travail et coûts supplémentaires. Les circuits courts ne sont pas moins énergivores : flux entre fermes et points de vente fragmentés en une multitude de petits volumes. L’auteur propose plusieurs formes d’organisation pour pallier à ces inconvénients : mutualiser le transport entre producteurs partenaires et promouvoir une coopération logistique territoriale, consolider le transfert de flux en le déléguant à un prestataire extérieur. L’enjeu de la logistique et le rôle des intermédiaires non commerciaux sont clé.



Short Food Circuits

From Logistical Complexity to Logistical Cooperation

This article is a practical, roundabout way of illustrating the relationship between town and country. Short food circuits are seen as virtuous (reducing intermediaries and distances, “ locavorism”), but what about their sustainability, given their logistical complexity? For the producer, the first link in the chain, marketing and transport represent additional work and costs. Short distribution channels are no less energy-intensive, with flows between farms and points of sale fragmented into a multitude of small volumes. The author proposes a number of organisational solutions to overcome these disadvantages: pooling transport between partner producers and promoting regional logistics cooperation, consolidating the transfer of flows by delegating it to an external service provider. The issue of logistics and the role of non-commercial intermediaries are key.