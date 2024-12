S’allonger à plat, l’attitude tangping

🔊 Écouter

Suite à la pandémie de Covid-19, un buzzword s’est largement répandu en Chine : tangping (躺平), qu’on peut traduire par « s’allonger à plat ». Lorsque j’ai lu à propos de ce concept pour la première fois au printemps 2021, je me suis sentie immédiatement connectée à ce terme, alors que j’avais moi-même commencé à m’allonger à plat après avoir achevé ma thèse de doctorat en études chinoises en 2018. Les allocations chômage accordées par le gouvernement français m’ont permis de m’allonger à plat pour réfléchir aux problèmes du monde et tenter d’imaginer un nouveau mode de vie au-delà de l’imaginaire capitaliste. L’émergence de l’attitude tangping en Chine et la manière dont elle résonne avec mon expérience personnelle révèlent l’universalité du phénomène parmi les jeunes générations qui ont du mal à faire face à la désintégration du sens de la vie à ce stade de développement du capitalisme.

Le sous-titre d’un « Manifeste tangpingiste » (躺平主义者宣言) anonyme, publié en anglais sur The Anarchist Library, affirme l’internationalisme d’une telle attitude : « Tangpingistes de tous les pays, unissez-vous ! ». Dans cette veine, cet essai cherche à examiner l’attitude tangping moins comme un sujet sociologique révélant les caractéristiques sociopolitiques de la Chine contemporaine que comme un sujet philosophique et politique relevant de la question universelle de notre relation au concept de travail. Considérant l’attitude tangping comme un sujet politique, cet essai prend lui aussi le ton d’un manifeste, faisant l’éloge de son potentiel subversif pour nous aider à faire face à nos crises mondiales contemporaines. Ainsi, son but n’est pas de décrire le paysage sociologique du tangpingisme mais de souligner le radicalisme de la pensée tangping.

De gros chats paresseux

L’image du gros chat paresseux est la négation de l’attitude tangping en cela qu’elle est fondée sur l’imaginaire capitaliste qui marchandise notre relation aux animaux de compagnie et aux animaux en général. Alors que le tangpingisme aspire à l’idée d’autonomie, la représentation des chats sur les réseaux sociaux dissimule le fait que notre relation à eux est façonnée par leur dépendance et leur état de domination par les humains. Radha O’Meara argumente dans ce sens dans un article intéressant analysant la manière dont la consommation de vidéos de chats fonctionne à travers le système de surveillance et renforce ce dernier :

« Le manque d’inhibition des chats dans les vidéos sur internet signifie que nous pouvons exercer le pouvoir de surveillance sans nous confronter à l’oppression que cela implique. Les vidéos de chats offrent l’illusion de regarder l’autre sans le déranger, de brandir l’arme sans admettre la violence de son impact. »

L’analogie entre les gros chats paresseux et le tangpingisme contribue aussi à ridiculiser le concept même de tangping. La tentation de relier la position allongée à plat et la paresse provient de la culpabilité et de la honte que cette position corporelle suscite, comme l’exprime Bernd Brunner au début de son livre consacré à la question : « Si vous êtes allongé maintenant, vous n’avez pas à vous défendre. » Ce sont des sentiments que nous avons tous assimilés à travers notre éducation et notre expérience du travail. Pour contraster avec une telle représentation de la position allongée à plat, l’une des anecdotes les plus révélatrices qui vient à l’esprit est l’histoire de Michel de Montaigne – à l’époque où le réveil n’avait pas encore été inventé – demandant à son serviteur de le réveiller au milieu de la nuit de manière à ce qu’il puisse savourer l’expérience inspirante de s’endormir une seconde fois. Alors que le serviteur secouait son bras, le grand essayiste se releva pour s’assoir, puis retomba doucement pour s’allonger à plat dans son lit. La philosophie de Montaigne affirme que le plaisir de s’allonger n’est pas simplement un contentement paresseux mais aussi un sujet sur lequel « ruminer », et donc une source de connaissance.

Transformant le concept de tangping en gros titre, les médias et les réseaux sociaux ont déformé son sens, l’identifiant à s’allonger paresseusement, peut-être à la suite du mème viral de 2016 « Ge You allongé » (葛优躺) représentant le célèbre acteur Ge You avachi apathiquement sur un canapé . Une caricature similaire a été utilisée par le gouvernement chinois dans l’appropriation officielle et répétée du mot tangping par l’agence de presse étatique pour décrire avec dédain la réponse plus « passive » des pays occidentaux face à la pandémie de Covid-19 comme « approche allongée à plat », comparativement à la politique zéro-Covid imposée de façon intransigeante en Chine jusqu’en décembre 2022.

Les médias et les réseaux sociaux sont souvent passés à côté de la signification symbolique plus profonde de la position horizontale. Luo Huazhong – le jeune homme qui a popularisé le concept de tangping avec sa publication sur le forum en ligne Baidu Tieba intitulée « Tangping est justice » (躺平​即是正义), texte qui a été ensuite perçu comme le premier manifeste du tangpingisme – a décrit comment il travaillait occasionnellement comme figurant sur des tournages de cinéma aux Hengdian World Studios (le caractère heng [横] signifiant d’ailleurs « horizontal »), où il était parfois payé juste pour être allongé sur le sol à faire semblant d’être un cadavre. Dans un texte sur l’attitude tangping publié sur son compte WeChat, Sun Liping, professeur de sociologie à l’Université Tsinghua, a analysé comment l’attitude tangping ne pouvait pas s’appliquer aux classes sociales les plus basses de la société : « Pour pouvoir s’allonger à plat, on doit être vivant, et si on n’a rien pour vivre, alors s’allonger à plat n’est pas une option. Appelle-t-on s’allonger à plat “s’allonger à plat” quand on est mort ? »

Si l’on s’appuie sur l’expérience de Luo, on pourrait contredire l’argument de Professeur Sun en affirmant que l’on peut appeler l’acte de faire semblant d’être mort « s’allonger à plat ». L’image du cadavre nous permet aussi de relier le concept de tangping à un autre terme argotique, tangqiang (躺枪) – l’abréviation de « 躺着也中枪 », qui signifie « se faire tirer dessus (même) quand on est allongé ». Il s’agit d’un terme ironique, souvent autodérisoire, qui décrit l’absurdité d’une personne innocente prise pour cible injustement ou involontairement – par exemple, sur le champ de bataille de la calomnie sur internet. Ainsi, la position horizontale signifie l’absurdité de notre existence.

S ’ aplatir pour faire profil bas

Plutôt que les gros chats paresseux, un autre mème qui circule depuis quelques années sur les réseaux sociaux chinois représente mieux le concept de tangping : l’image de la ciboule (韭菜, jiucai) allongée sur le sol. Parce qu’ils s’affalent sur le sol, les plants de ciboule échappent à la faucille du paysan. Il s’agit d’une métaphore qui découle du terme argotique jiucai – une expression qui est apparue sur internet à la fin des années 2010 pour indiquer que les jeunes sont comme les ciboules dans la manière dont ils sont continuellement récoltés par l’État pour servir de main-d’œuvre et de consommateurs. Dans une étude récente, Pang Laikwan souligne comment la métaphore fonctionne à travers les caractéristiques biologiques de la plante en tant qu’elle est très adaptative et facile à cultiver. Mettant l’accent sur le fait que la ciboule repousse après avoir été coupée, Pang relève que Mao Zedong avait utilisé la métaphore du jiucai dans ce sens dans un discours en 1956, pour mettre en avant le fait que, contrairement au jiucai, les antirévolutionnaires exécutés à tort ne pouvaient pas être ramenés à la vie. De nos jours, la métaphore implique qu’au lieu de craindre d’avoir la tête coupée par la société, il est plus sûr pour les générations jiucai de s’allonger à plat. Il est tentant de relier le symbolisme de la ciboule à la propriété de cette plante dans la médecine chinoise traditionnelle d’améliorer l’érection et la fertilité des hommes. On peut aussi penser à l’exhortation à se « lever ! », écriée tout au long de l’hymne national chinois – « 起来! 起来! 起来! » – comme le pendant, par opposition, du concept de tangping.

Quand il n’y a pas de justice et quand il est impossible de se battre, il vaut mieux faire profil bas. La tentation de s’allonger à plat jaillit de la crise de l’individualité ressentie par les jeunes générations en Chine. Leur aspiration à ce que la société les reconnaisse dans leur particularité est anéantie quand ils se perçoivent comme rien de plus que des tiges de jiucai poussant dans l’immense champ national. S’allonger à plat, c’est faire profil bas, éviter des problèmes inutiles. L’expression « faire profil bas » dévoile la relation entre l’idée de profil et le concept d’individualité, telle que l’a analysée l’historien Georges Vigarello dans son étude de l’art de la silhouette, le dessin du contour d’une personne utilisant la technique du théâtre d’ombre, qui se développa en France pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le mot « silhouette » vient d’Etienne de Silhouette, contrôleur général des finances de Louis XV, qui resta à son poste moins d’une année à cause de son plan de réforme impopulaire visant à taxer les riches. Lui-même passionné par l’art du profil, son nom a été utilisé d’abord pour décrire moqueusement quelque chose d’inachevé (« à la silhouette ») et par la suite pour dénommer la technique artistique utilisant la simplicité de la ligne pour créer un portrait. Selon Vigarello, le moteur de l’art de la silhouette était la recherche des différences entre individus, physiquement mais aussi en termes de posture corporelle, alors que l’art en Occident avait été une quête des proportions idéales universelles dans les siècles précédents. Un profil constituait donc une célébration de la particularité d’un individu. Mais dans le contexte actuel du capitalisme d’État en Chine fondé sur la standardisation, les jeunes qui ont appris à s’identifier à travers la subjectivité ne peuvent protéger leur individualité qu’en quittant le jeu. En évitant l’attention de l’ordre social sur leur silhouette, les tangpingeurs affirment leur unicité.

L ’ horizon de la vie horizontale

L’attitude tangping a été largement comprise comme un phénomène se rapportant aux jeunes des classes moyennes. Professeur Sun Liping établit la même analyse dans sa publication sur WeChat :

« Pour les gens au pied de la société, le mot “espoir” est souvent un luxe. Bien sûr, ils peuvent s’allonger de temps à autre, mais ce n’est pas un style de vie qu’ils cherchent alors, c’est juste se reposer ou faire une pause. Et avant qu’ils n’aient pu reprendre leur souffle et récupérer, ils doivent se relever et aller travailler. »

Curieusement, ce type de commentaire semble ignorer le fait que Luo Huazhong, l’instigateur de la viralité de l’attitude tangping, était un ouvrier d’usine quand il a décidé de quitter son travail pour partir voyager à vélo à travers la Chine. Shawn Yuan révèle un profil similaire avec la personne qu’il a interviewée, Du Min, une femme qui vend des porte-monnaie faits main dans les rues de Dali dans le Yunnan : « J’ai quitté mon travail comme ouvrière dans une usine textile il y a quelques mois et j’ai erré à travers le pays, faisant des choses au hasard ou parfois rien du tout… J’aime ça – être libre. »

L’idée que les jeunes venant de milieu social pauvre n’ont pas le privilège d’imaginer l’espoir ignore le fait que le fossé numérique entre la jeunesse rurale et la jeunesse urbaine a été considérablement réduit ces dernières années avec la popularisation des smartphones. Au-delà du Rêve chinois (中国梦) promis par le gouvernement, les jeunes des zones rurales rêvent eux aussi à travers les plateformes des réseaux sociaux. Avant même que les smartphones deviennent répandus, le mouvement « Smart » (杀马特, Shamate) dans les années 2000 – c’est-à-dire au début de l’époque QQ (ou Tencent), le « grand-père de la scène des réseaux sociaux chinois – a montré comment des jeunes de milieu rural pauvre ont pu adopter des modes de vie anticonformistes malgré leur bas capital économique et culturel. Dans ces années-là, des adolescents qui avaient abandonné l’école et quitté leurs villages pour devenir ouvriers avant l’âge légal dans les usines des grandes villes ont commencé à revêtir des coiffures extravagantes et à s’unir en groupes de solidarité.

Leur désillusion vis-à-vis du travail mécanique épuisant et inintéressant et leurs rêves d’une vie plus libre ont été très bien décrits dans le film documentaire de Li Yifan intitulé We Were Smart (杀马特我爱你). Certains des « Smart » interviewés dans le film ont expliqué comment ils ont ressenti le besoin de transformer leurs cheveux pour devenir courageux et pour éviter d’être trompés par les autres, ainsi que pour ne pas rester invisibles. Pour eux, arborer des coiffures extravagantes était à la fois une manière de trouver du plaisir dans leurs vies extrêmement ennuyeuses, désespérées et douloureuses, et une manière de défier l’asservissement de leur corps et de leur esprit par le système de l’usine. Alors que les « Smart » tentaient de conserver leur subjectivité à l’intérieur du système qui les exploitait, les directeurs d’usine ont rapidement commencé à désapprouver leurs silhouettes marginales et à interdire les coiffures « Smart » sur la chaîne de montage. Par conséquent, certains de ces adolescents ont quitté leur travail et se sont mis à se rassembler dans les parcs, s’allongeant à plat et souvent affamés. D’autres sont finalement rentrés dans leurs villages pour cultiver la terre, comme ce jeune homme que Li a filmé travaillant seul dans son étang à poissons avec son élégante longue chevelure. Avec le développement des réseaux sociaux dans les années 2010, les Shamate sont devenus la cible de moquerie sur internet, et les attaques continues ont finalement mis un terme à leur tentative de vivre une vie horizontale menée par la verticalisation de leurs coiffures.

L’exemple de Zhou Liqi démontre lui aussi l’existence du tangpingisme parmi les classes sociales les plus basses. De milieu social pauvre, Zhou est devenu célèbre en 2016 après qu’une interview télévisée de 2012 alors qu’il était menotté dans une station de police à Shenzhen ait refait surface sur internet. À cette occasion, il a dit qu’il ne travaillerait jamais pour quelqu’un d’autre (打工) de sa vie, préférant plutôt voler et passer son temps en prison où il pouvait apprécier la présence de gens talentueux et intéressants qu’il ne pouvait pas trouver dans une vie « normale ». Surnommé « Qie Guevara » (qie [窃] signifiant « voler ») par les internautes, il est devenu une figure héroïque pour de nombreux jeunes en Chine. Au-delà de son charme comique, sa philosophie de vie est devenue virale parmi des gens de différentes classes sociales parce qu’elle se rapportait à leur sentiment d’aliénation vis-à-vis du travail. Après sa libération de prison en 2020, il a été contacté par des agences de streaming en direct lui proposant de très grosses sommes d’argent, mais il a refusé, préférant suivre son principe de ne jamais travailler pour quelqu’un d’autre. Plus tard, il a exprimé publiquement son désir de devenir paysan.

Il existe de nombreux termes en chinois qui expriment l’idée de sortir du système socioéconomique, à tel point qu’il est difficile de démêler leurs spécificités. Cependant, le premier élément qui distingue le concept de tangping d’autres buzzwords similaires est le fait qu’il est moins abstrait et qu’il se réfère concrètement à une position corporelle (être allongé à plat) et à une action (s’allonger). Contrairement aux autres termes « antisystème », tangping représente une attitude, et non un style de vie – le « Manifeste tangpingiste » utilise le mot « posture ». C’est précisément parce qu’il n’est pas un style de vie qu’il peut le mieux transcender les différences entre classes sociales. Les jeunes Chinois des classes moyennes qui vont vivre à la campagne en formant des communautés de teinte néo-hippie ne sont pas des tangpingers. Le « Manifeste tangpingiste » les appelle (ainsi que d’autres groupes) « covoyageurs » (同路人) – c’est-à-dire des personnes qui voyagent en dehors du système mais qui ne sont pas de véritables tangpingers. Bien que ses partisans rêvent d’un futur collectif, l’attitude tangping est de nos jours synonyme de solitude urbaine. C’est principalement dans les villes que les tangpingers trouvent les emplois temporaires qui leur permettent de survivre financièrement sans avoir à s’engager dans la tyrannie de l’emploi stable.

S’il semble qu’il y ait une tendance parmi les chercheurs en sciences sociales à douter ou à réfuter le potentiel de l’attitude tangping parmi les classes sociales plus basses, ils devraient peut-être reconsidérer comment des penseurs visionnaires comme le philosophe André Gorz ont décrit la manière dont les classes moyennes monopolisent les « emplois qualifiés, créatifs, responsables » au détriment des classes sociales plus basses précisément en travaillant trop. Ainsi, la lutte pour la libération vis-à-vis de l’idéologie du travail n’est pas la lutte des classes moyennes dont le but est de défendre « le rang et la position de pouvoir que leur travail leur permet d’occuper », mais la lutte des classes sociales plus basses. Si les exemples des Shamate, de Luo Huazhong, Du Min ou Zhou Liqi ne peuvent pas être considérés comme sociologiquement représentatifs d’une tendance générale parmi les classes sociales plus basses, leur existence même prouve – politiquement – le potentiel de l’attitude tangping de concerner les classes sociales plus basses. Tangping est plus éloigné du détachement bouddhiste et plus proche du radicalisme marxiste. C’est le plus rebelle de tous les buzzwords antisystème, et il inclut toutes sortes d’individus : « il essaie d’entrer en contact avec tous ceux qui refusent la coercition et l’obéissance, hommes et femmes, ouvriers et chômeurs, citoyens, paysans et nomades, voyous, étudiants et intellectuels, hétérosexuels, homosexuels et autres personnes queers, vagabonds et retraités. »

Plus généralement, le tangpingisme a pour objectif de défier le déterminisme de notre classe sociale et de concevoir la mobilité sociale au-delà des mouvements hiérarchiques ascendants. En refusant le pouvoir social de l’emploi que leur éducation pourrait leur offrir, des jeunes des classes moyennes s’unissent indirectement aux tangpingers de classes sociales plus basses. C’est par exemple l’histoire d’un jeune homme nommé Li Chuang interviewé par ABC News qui est parti vivre avec des moines dans les monts Wudang après avoir démissionné de son travail dans l’édition, avant de retourner à Pékin pour ouvrir une petite épicerie dans les hutongs. Ou bien l’histoire d’une de mes amies qui, après avoir vécu et étudié cinq ans en Europe et aux États-Unis, est retournée chez ses parents dans sa ville natale en Chine pour vivre une vie de « vagabonde sans emploi »

(无业游民). C’est aussi le chemin que j’ai choisi en tant que femme de classes moyennes en abandonnant ma carrière académique pour lutter contre la stratification sociale et pour le féminisme anticapitaliste.

La philosophie des chiens errants

L’inclusivité de l’attitude tangping correspond à son universalité. Suivant l’idée d’internationalisme du tangpingisme, je propose une traduction française de tangping : « tant pis ». Je pense que les traductions chinoises de concepts les plus révélatrices sont celles qui sont homophones, comme la traduction « jishi » (忌屎, littéralement « éviter la merde ») pour « kitsch » proposée par un traducteur taiwanais, qui est à la fois homophonique et étymologiquement proche du concept de kitsch de Milan Kundera. Exprimant la résignation, avec « pis » signifiant « pire », « tant pis » révèle notre cynisme.

Le cynisme est une disposition universelle adoptée par les jeunes générations pour trouver un sens à l’absurdité de leur vie dans le contexte du capitalisme. Dans sa publication prônant l’attitude tangping, Luo Huazhong mentionne le philosophe grec Diogène, qui a abandonné sa vie matérielle pour vivre dans un tonneau dans la rue. Comme Diogène, le « philosophe chien » (l’étymologie grecque de « cynicisme », kynikos, signifie « pareil au chien », et la traduction chinoise, quanru 犬儒, suit la même étymologie avec quan signifiant « chien »), l’horizon de la vie horizontale n’est pas la philosophie des chats domestiques mais la philosophie des chiens errants qui vagabondent librement et résolument, comme les « chiens calamiteux » chantés par Charles Baudelaire dans le dernier poème qu’il a écrit avant sa mort, Les bons chiens, qui a inspiré Richard D. E. Burton à décrire Baudelaire comme un « poète aristocratique chat » métamorphosé en « poète démocratique chien ».

Plusieurs auteurs mettent en doute l’agentivité des tangpingers à cause de leur attitude individualiste. Lili Lin et Diego Gullotta, par exemple, soulignent le scepticisme de Pang Laikwan : « Pang ne romanticise pas l’agentivité de jiucai et de tangping ; d’après elle, ce n’est pas ce “sujet” qui peut réaliser la transformation sociale. » Le mot « romanticiser » est le choix lexical de Pang : « Je ne veux pas romanticiser l’agentivité des jiucai . » Bien que Pang ne conclue pas avec une affirmation définitive, elle voit le manque de « conscience intersubjective » comme une entrave à l’agentivité des jiucai.

Cependant, ce qui apparaît peu clair dans son argumentation – et dans la manière dont Lin et Gullotta la citent – c’est que le terme jiucai est utilisé pour indiquer à la fois les gens qui sont récoltés par le système socioéconomique sans en être véritablement conscients (qui peuvent être appelés jiucai par ceux qui en sont conscients ; « tous les citoyens deviennent jiucai » selon Pang) et les gens qui ont conscience d’être récoltés par le système socioéconomique. De plus, jiucai et tangping ne peuvent pas être compris sur le même niveau analytique : les tangpingers sont des jiucai qui ont décidé de sortir du système ; ils sont des jiucai allongés à plat et non pas juste des jiucai en général. C’est précisément sur le niveau analytique de tangping que la question de l’agentivité devrait être examinée.

Dans ce sens, nous pouvons réfuter l’idée d’un manque de « conscience intersubjective » parmi les tangpingers. C’est le point soulevé par le « Manifeste tangpingiste » qui prend l’exemple de Diogène pour contredire les critiques analysant l’attitude tangping comme égoïste et recluse :

« Quand Diogène regardait le monde allongé dans son tonneau, il n’apparaissait pas isolé. Il ne se dérobait pas à la défense de ses idées aux passants, et il a placé le tonneau de bois dans la rue la plus prospère du centre du monde grec ancien. »

L’individualité non-individualiste – que j’appellerais « individualité intérieure » – est précisément l’attitude qui nous permet d’être disponible aux autres. L’attitude tangping est un acte politique (et donc collectif) qui manifeste une conscience intersubjective, tel que l’affirme le « Manifeste tangpingiste » : les tangpingers « ne fournissent pas davantage de loisir pour eux-mêmes mais pour les autres. Ils n’ont pas érigé ces abris pour eux-mêmes mais pour tous les opprimés. »

Au-delà des diverses critiques de l’attitude tangping, la difficulté pour la philosophie horizontale est qu’elle doit défier l’idéologie de la verticalité qui définit notre existence dans le contexte du capitalisme, dans les fluctuations dans les graphiques de la croissance économique et même dans la matérialisation des battements de cœur. Alors que la fluctuation sans fin définit actuellement la vie, l’horizontalisme conçoit la vie à travers la stabilité de la précarité et l’esthétique de la fragilité.

Voir l’intégralité de l’article sur le site de Multitudes.

Cet article a été publié en ligne en janvier 2023 sur le site de la revue Made in China Journal, puis il est paru en février 2023 sous le titre « Prometheus in China. Techno-Optimism and Its Discontents » dans le no 2 du vol. 7 de cette revue. https://madeinchinajournal.com/

2023/01/08/lying-flat-profiling-the-tangping-attitude

