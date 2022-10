Silke Helfrich

Itinéraire d’une porte-parole du mouvement des communs

Cet article rend hommage à Silke Helfrich, décédée dans un accident de montagne. Il essaie de saisir ce que sa trajectoire personnelle, militante et intellectuelle nous apprend d’une partie du mouvement des communs tel qu’il s’est développé depuis les quinze dernières années jusqu’à aujourd’hui. Le matériau est composé des écrits de Silke Helfrich ainsi que d’entretiens que nous avons réalisés avec elle et une dizaine d’acteurs historiques de la cause des communs.



Silke Helfrich

Trajectory of a Spokesperson for the Commons Movement

This article was written following the death of Silke Helfrich during a moutain walk. It pays tribute to her by trying to understand what her personal, militant and intellectual trajectory teaches us about part of the commons movement as it has developed over the last fifteen years until today. The material is composed of S. Helfrich’s writings as well as interviews we conducted with her and a dozen historical actors of the commons cause.