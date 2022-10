Trois écologies

Bateson et Guattari

Après avoir rappelé ce que Guattari doit au travail théorique de l’américain Gregory Bateson et des argentins Varela et Maturana, l’auteur souligne que pour ces auteurs, il ne s’agit pas de s’adapter à la transformation des systèmes mais de co-évoluer avec eux. Notre survie sur cette planète n’est pas seulement menacée par les atteintes à l’environnement, mais par une dégénérescence du tissu de la solidarité sociale et des modes de vie psychique, qui doivent littéralement être réinventés. Le changement est un processus qui touche chaque fragment subconscient préindividuel, chaque personne, chaque famille, chaque localité, chaque groupe, chaque classe, chaque tribu, chaque public, jusqu’aux niveaux internationaux, avec des lignes transversales qui s’entrecroisent en de multiples réseaux. La bifurcation et l’émergence, autrefois connues sous le nom de révolution, se sont toujours produites lorsque des micro-révolutions ont pu coalescer en nouveaux pôles de valorisation. Guattari tente d’articuler les trois écologies, environnementale, sociale et mentale, en relation les unes avec les autres de manière inséparable, mais aussi comme des domaines autonomes livrés à leurs modes uniques, sans jamais permettre à l’un de dominer et de mettre en danger les autres.



Three Ecologies

Bateson and Guattari

After recalling what Guattari owes to the theoretical work of the American Gregory Bateson and the Argentinians Varela and Maturana, the author emphasises that for these authors it is not a question of adapting to the transformation of systems but of co-evolving with it. Bifurcation and emergence, once known as revolution, have always occurred when micro-revolutions have been able to coalesce into new poles of valorization. Guattari attempts to articulate the three ecologies, environmental, social and mental, in relation to each other in an inseparable way, but also as autonomous domains left to their own unique modes, without ever allowing one to dominate and endanger the others.