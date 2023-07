Une conspiration sans complot

Aujourd’hui, il n’est pas possible de vivre autrement que par conspiration. Mais, aujourd’hui, il n’est pas non plus possible de vivre par complot. Pour vivre maintenant, pour créer des modes de vie, des formes de vie, nous devons chercher une conspiration sans complot, une conspiration qui soit sa propre fin, une conspiration qui soit en vue d’elle-même. Cet article déplie quelques implications de cette proposition, à travers les notions de sous-communs, d’étude, de police, de soin et de complicité.



A Conspiracy without a Plot

Today it is not possible to live except by way of a conspiracy. But equally, it is impossible to live today by way of a plot. To live now, to create modes of life, forms of life, we must seek a conspiracy without a plot, a conspiracy that is its own end, a conspiracy for itself. This article unfolds some implications of this statement through the notions of undercommons, study, police, care and complicity.