Aspirations conspirationnistes

Ce qu’on désigne du nom de « complotisme » mérite d’être considéré comme un symptôme – un symptôme de dynamiques et de désirs profondément ambivalents – bien davantage que comme un ennemi « inédit ». L’ anti-conspirationnisme nous semble aussi dangereux et ridicule que ce qu’il dénonce sous la catégorie de « complotistes ». Comment nourrir les conspirations émancipatrices qui se tissent dans l’ombre sans se laisser aveugler par des fantasmes de complot embrasés par les élites réactionnaires et certaines viralités toxiques ?



Conspiracy Aspirations

What is called “conspiray theories” deserves to be seen as a symptom-a symptom of deeply ambivalent dynamics and desires-much more than as a “new” enemy. Anti-conspiracism seems to us as dangerous and ridiculous as what it denounces under the category of “conspiracists”. How can we support the emancipatory conspiracies that are being woven in the dark without being blinded by conspiracy fantasies fanned by reactionary elites and certain toxic viralities?