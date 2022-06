Bureau des dépositions

Expulsions, œuvres-milieux et recours au droit

Dix personnes, qui forment le Bureau des dépositions, créent des performances à Grenoble depuis 2018. En s’adressant les un·es aux autres et à un public, en ré-agençant les (im)-possibilités de paroles depuis la mise à découvert d’injustices légalement produites, elles, ils élaborent des conditions de trans-formations : langagières, sensibles, politiques. Dans le même temps, plusieurs performeurs sont inquiétés par le contentieux du droit des étrangers et du droit d’asile, expulsés légalement ou encore menacés d’expulsion. Des réponses se formulent auprès des tribunaux : alors que les performances requièrent la co-présence physique de chacun·e, les absences forcées portent atteinte à un milieu de création. Le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle est ici convoqué et réinterprété dans le contexte d’expulsions légales et d’œuvres-milieux.



Testimonies Office

Expulsions, Work-Milieus and Legal Activisms

Ten people, who form the Bureau des dépositions, have been creating performances in Grenoble since 2018. By speaking to each other and to an audience, by rearranging the (im)possibilities of speaking, with the exposure of legally produced injustices, they elaborate the conditions of linguistic, sensible, political trans-formations. At the same time, several performers have been legally expelled or are still threatened with expulsion, due to their statuses as foreigners or asylum seekers. A response is being organized in court : while the performances require the physical co-presence of all co-authors, forced absences undermine what we call a creative milieu. Copyright and intellectual property rights are here summoned and reinterpreted in the context of legal expulsions and œuvres-milieux.