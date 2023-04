La dialectique de la violence

La poïétique révolutionnaire et le théologico-politique

Cet article envisage l’hypothèse révolutionnaire saisie par le vodou dans le contexte actuel d’un mimétisme magico-religieux où le modèle eschatologique pentecôtiste a pris un statut hégémonique. Une lecture du livre Un Arc-en-ciel de René Depestre (1967) permet d’analyser plus finement le risque de voir une poïétique jadis révolutionnaire émanant d’un certain sens commun lié à la représentation du vodou en arriver aujourd’hui à favoriser un prophétisme du pire et à neutraliser la puissance d’agir politique.



The Dialectics of Violence

Revolutionary Poetics and Theological Politics

This article considers the revolutionary hypothesis carried by Voodoo in the current context of a magico-religious mimicry in which the Pentecostal eschatological model has taken on a hegemonic status. A reading of René Depestre’s book Un Arc-en-ciel (1967) allows for a more detailed analysis of the risk of seeing a once revolutionary poetics emanating from a certain common representation of Voodoo come to favor a prophetism of the worst and to neutralize political agency.