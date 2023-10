La perception raciste du visage d’après Félix Guattari

Selon Félix Guattari les systèmes de coercition matériels sont progressivement remplacés au XXe siècle par des techniques de « modelage des systèmes perceptifs », à la fois plus douces et plus prenantes. Pour rendre compte de cette théorie de la socialisation de la perception et des ses enjeux socio-politiques nous nous focalisons sur la perception du visage d’autrui en soulignant l’ensemble des biais perceptifs (notamment racistes) identifiés par Guattari. Une étude approfondie des modalités d’apprentissage perceptif permet d’actualiser une dimension souvent inaperçue de la pensée de Guattari.



Félix Guattari’s

Racist Perception of the Face

According to Félix Guattari, in the twentieth century, material systems of constraint were gradually replaced by “perceptual shaping systems” both gentler and deeper. To analyze this theory of perceptual learning and its socio-political issues, we focus on the perception of faces and highlight different biases notably racist, identified by Guattari.

An in-depth study of perceptual learning would reveal an unnoticed dimension of Guattari’s thought.