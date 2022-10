Litanie pour la survie

Ce poème d’Audre Lorde, tiré de La licorne noire, est régulièrement sollicité dans les anthologies et dans les espaces de pratique de la justice transformatrice. Une manière de signaler l’importance de la langue dans l’invention de futurs alternatifs à ceux que perpétue le cycle punitif-carcéral des violences. Une insistance à penser, avec les survivantes, les forces qu’elles savent déployer.

Litany For Survival

This poem by Audre Lorde, excerpted from The Black Unicorn, is often quoted in Transformative Justice anthologies and spaces of practice. A sign of the importance of language in the invention of alternative futures to those that are perpetuated by the punitive-carceral cycle of violence. An insistance in thinking, with survivors, the power and strength they/we developed.