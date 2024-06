Militantismes évangéliques

Entre désirs de règne et quêtes de justice

Cet article introductif de la majeure « Évangeliques : combien de divisions ? » entend brosser le paysage de la diversité des engagements politiques des évangéliques. Si des réseaux promeuvent activement des projets d’extrême-droite, notamment depuis le Brésil et les États-Unis, la mouvance évangélique apparaît politiquement clivée, des minorités de différents bords idéologiques promouvant, au nom de leur foi, des projets politiques articulés à des revendications de justice sociale, raciale, ou de genre. Il ne s’agit pas ce faisant de leur donner plus de poids qu’ils n’en ont réellement, puisque leur influence demeure très restreinte, mais simplement de souligner la diversité interne des militantismes évangéliques, que l’on ne saurait réduire à une équation simple entre théologie littéraliste et conservatisme droitier.



Evangelical Activism

From Desires of Reign to Quests of Justice

This introductory article to the “Evangelicals: how many divisions?” intends to give an insight of the diversity of Evangelical political and ideological orientations. While some networks actively promote far-right projects, notably in Brazil and the United States, the evangelical movement appears politically divided, with minorities from different ideological backgrounds promoting, in the name of their faith, political projects articulated around demands for social, racial or gender justice. This does not imply one should credit them with more weight than they actually have, since their influence remains very limited, but simply to highlight the internal diversity of evangelical activism, which cannot be reduced to a simple equation between literalist theology and right-wing conservatism.