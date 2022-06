Faire trembler le tremblement

Fabriquer des visions du futur est une activité qui, alimentée par la crise écologique, occupe de plus en plus d’acteurs et d’experts. Chaque expertise produit un type de récit caractéristique qui modèle les futurs et sculpte les imaginaires. La collapsologie a ainsi imposé massivement le motif de l’effondrement. Mais que se passerait-il si au motif de l’effondrement était substitué celui du tremblement ? Le motif du tremblement trace un plan de continuité entre des corps très hétérogènes (corps terrestre, humain, vivant, social, politique…). À la logique verticale de l’effondrement, il propose une oscillation horizontale à l’intérieur des limites, scénarios, programmes préétablis. Tous et toutes des corps tremblants !



Shaking the Quake

Envisioning and foreseeing the future is an activity that, fueled by the ecological crisis, occupies an ever increasing number of actors and experts. Each expertise produces a characteristic type of narrative that shapes futures and carves out imaginaries. Collapsology has thus massively imposed the motif of collapse. But what if the collapse motif were to be replaced by a trembling motif (quake, shake)? The motif of trembling traces a continuum between very heterogeneous bodies (earthly, human, living, social, political bodies, etc.). To the vertical logic of collapse, it substitutes a horizontal oscillation within the limits, scenarios, pre-established programs. We are all trembling bodies!