L’ univers TikTok

Explorations, expérimentations, utilisations

TikTok a changé ma vie. D’une part, en y passant trois heures par jour, j’y suis devenu presque addict. D’une autre part, TikTok m’a permis de me créer une audience à travers la création de vidéos courtes. Cette dualité consommateur-producteur est l’une des particularités de la plateforme. À travers des analyses formelles et mes expérimentations personnelles, cet article essaie de comprendre ce qui fait le succès et la puissance de TikTok.



TikTok Universe

Explorations, Experimentations, Uses

TikTok has changed my life. First, because by spending three hours a day on it, I’ve almost become addicted to it. Then, because TikTok has enabled me to find an audience through the creation of short videos. This prosumer duality is one of the peculiarities of the platform. This article attempts to understand what makes TikTok so successful and powerful, on the basis of a formal analysis augmented with my personal experience.