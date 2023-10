L’agriculture rêve‑elle de moutons électriques ?

Paradoxes des technologies numériques pour la transition environnementale de l’agriculture

Face aux pollutions environnementales causées par les pratiques productivistes, le modèle de l’« agriculture de précision » s’est développé depuis les années 1990 : des capteurs, des satellites, des GPS et des algorithmes permettraient de diminuer les dégâts écologiques causés par les activités de production. Au-delà des pratiques sur les exploitations, « agriculture digitale », « smartfarming » et autres « AgTech » sont devenus des termes quotidiens pour les organismes et les politiques agricoles. L’article propose de s’interroger sur l’argumentaire environnemental entourant ces outils numériques et leur développement, en mettant en avant les enjeux politiques, techniques et commerciaux inhérents à ce déploiement.



Do Farmers Dream of Electric Sheep ?

Paradoxes of Digital Technologies for the Environmental Transition of Agriculture

Faced with the environmental pollution caused by the dominant production practices, the “precision agriculture” model has been developing since the 1990s : sensors, satellites, GPS and algorithms are supposed to reduce the ecological damage caused by production activities. Beyond on-farm practices, “digital agriculture”, “smartfarming” and “AgTech” have become everyday terms for agricultural organisations and policies. This article looks at the environmental arguments surrounding these digital tools and their development, highlighting the political, technical and commercial issues inherent in their deployment.