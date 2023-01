Les défis de l’investigation journalistique en sources ouvertes

Auparavant limitées à une poignée d’initiés, les techniques OSINT (Open Source intelligence) d’enquête en sources ouvertes ont conquis une foule de nouveaux usagers depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans le champ journalistique, elles se sont même imposées comme solution inespérée pour couvrir un conflit qui se joue aussi bien sur un terrain physique que virtuel. Ce moment de bascule qui a fait passer l’OSINT des marges du journalisme vers son centre en temps de guerre.



The Challenges of Open Source Journalism

Previously limited to a handful of insiders, OSINT (Open Source Intelligence) techniques of investigation have conquered a host of new users since the outbreak of the war in Ukraine. In the field of journalism, they have even imposed themselves as a perfect solution for covering a conflict that is being played out on both physical and virtual terrains. Here we examine the shift from the margins of journalism to the centre of OSINT in times of war.