L’estuaire

Né en 2017 de la rencontre entre Marynet J. et Cléophée Moser à Cotonou, le collectif Eaux Fortes s’est formé au sein d’un réseau d’acteurs culturels et d’artistes lié·e·s par l’urgence décoloniale et écologique (KinAct, Moving Frontiers à Douala, la première édition de la Biennale BISO, Yif Menga, et auprès du Laboratoire Agit’Art à Dakar). […]