102. Multitudes 102. Printemps 2026
Icones 102. Éloge de la submersion

Maya Mihindou, Dénètem Touam Bona & la compagnie Éloge de la submersion, recherches & archives

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Maya Mihindou

Artiste et autrice franco-gabonaise. De Marseille, elle contribue à diverses revues et creuse les mémoires fragiles et créatrices. En se plongeant dans les archives, elle conçoit les fresques monumentales qui accompagnent l’exposition « Sarah Maldoror : cinéma Tricontinental » au Palais de Tokyo (Paris, 2021), au Wexner (Columbus, 2024) et à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, 2025). En 2024, elle participe à l’exposition « Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales » à Saint-Nazaire et Mulhouse, par une proposition cartographique : Fondation d’un système énergétique féministe d’après Cara New Daggett. La même année elle illustre Seul le sol (éditions Cambourakis) et Non-noyées (Burn~Août / Les liens qui libèrent). Travaillant le principe de sédimentation, elle accompagne, en 2025 la création chorégraphiée de Dorothée Munyaneza : Version(s) ainsi que le film de Carmen Castillo Ce qui se tait en nous.

Dénètem Touam Bona

Anthropologue franco-centrafricain, il est professeur de philosophie, collaborateur régulier de la revue Africultures et de l’Institut du Tout-Monde (Paris) fondé par Édouard Glissant. Il a axé ses travaux de recherche sur le « marronage », les fuites et résistances des esclaves afro-descendants en Amérique. Il est l’auteur de l’essai philosophique et littéraire, Fugitif, où cours-tu ? édité aux Presses Universitaires de France en 2016.

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