Maya Mihindou, Dénètem Touam Bona & la compagnie Éloge de la submersion, recherches & archives

Artiste et autrice franco-gabonaise. De Marseille, elle contribue à diverses revues et creuse les mémoires fragiles et créatrices. En se plongeant dans les archives, elle conçoit les fresques monumentales qui accompagnent l’exposition « Sarah Maldoror : cinéma Tricontinental » au Palais de Tokyo (Paris, 2021), au Wexner (Columbus, 2024) et à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, 2025). En 2024, elle participe à l’exposition « Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales » à Saint-Nazaire et Mulhouse, par une proposition cartographique : Fondation d’un système énergétique féministe d’après Cara New Daggett. La même année elle illustre Seul le sol (éditions Cambourakis) et Non-noyées (Burn~Août / Les liens qui libèrent). Travaillant le principe de sédimentation, elle accompagne, en 2025 la création chorégraphiée de Dorothée Munyaneza : Version(s) ainsi que le film de Carmen Castillo Ce qui se tait en nous.