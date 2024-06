Pentecôtismes et politique en Amérique latine

Qui sont-ils ? Pourquoi se développent-ils ? En quoi croient-ils ?

Les évangéliques sont devenus une source inépuisable d’énigmes, de paniques et de poncifs, et un grand défi pour les forces progressistes. Leur croissance montre que la sécularisation ne fonctionne pas comme un mur capable d’annuler les échanges entre le monde de la religion et celui de la politique. Mais elle montre aussi des efficaces connexions entre le théologique et les croyances et les sensibilités populaires, matérialisées par la « théologie de la prospérité » et la guerre spirituelle.



Pentecostalism and Politics in Latin America

Who are They? Why do They Grow? What do They Believe?

Evangelicals have become an inexhaustible source of enigmas, panics and clichés, and a great challenge to progressive forces. Their growth shows that secularization does not function as a wall capable of cancelling out exchanges between the world of religion and that of politics. But it also shows effective connections between the theological and popular beliefs and sensibilities, materialized by “prosperity theology” and spiritual warfare.