Voir « les fils qui nous remuent »

Vers une cartographie du complotisme et de sa langue

Cet article propose une méthode cartographique pour approcher la grande variabilité des énoncés apparentés aux théories du complot. Basée sur une collecte de données web, cette cartographie fournit des éléments de réponses aux questions suivantes : quelles sont les grandes familles de discours et de références qui se distinguent dans les énoncés complotistes ? Quelles relations narratives ces topoï entretiennent-ils les uns envers les autres ?



“The Threads that Move Us”

Towards a Cartography of Conspiracy Theories and their Language

This article proposes a cartographic method to approach the great variability of statements related to conspiracy theories. Based on a collection of web data, this cartography provides elements of answers to the following questions: what are the main families of discourse and references that stand out in conspiracy theories? What narrative relationships do these topoi weave with each other?