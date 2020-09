Penser que les artistes ces temps-ci continuent de dissoner avec la logique sociale, c’est rester accroché à des images qui ne portent plus, et que ne portent pas non plus ces ingénieux provocateurs déjantés. Tous les jours, on nous demande sur les ondes ce que sera « le monde de demain », comment nous comptons le réinventer. […]

Disponible sur le site de notre partenaire CAIRN