Chair en miettes

Pessimisme, optimisme et tradition radicale noire

En 1983, Cedric J. Robinson introduit sous le titre d’une « tradition radicale noire », l’idée d’une généalogie spécifiquement africaine de la lutte contre l’esclavagisme, le capitalisme et l’impérialisme, distincte du marxisme européen. La pensée « afropessimiste » s’inspire d’Hortense Spillers pour mesurer les conséquences de la soustraction des Noirs aux ordres de l’humanité et de la subjectivité politique, en une violence qui convertit les vies africaines en chair. Le poète et théoricien africain américain Fred Moten revisite aujourd’hui ces pensées en inventant un « optimisme noir », qui entend faire valoir l’ambivalence et l’ambiguïté de la noirceur, soulignant ses potentialités particulières et désignant dans « la chair » une possibilité de formuler de nouvelles formes de vie.



Flesh in Pieces

Pessimism, Optimism and the Black Radical Tradition

In 1983, Cedric J. Robinson introduced, under the title of a “black radical tradition”, the idea of a specifically African genealogy of the struggle against slavery, capitalism and imperialism, distinct from European Marxism. “Afropessimist” thought draws on Hortense Spillers to measure the consequences of the subtraction of Blacks from the orders of humanity and political subjectivity, in a violence that converts African lives into flesh. The African American poet and theorist Fred Moten revisits these thoughts today by inventing a “black optimism,” which asserts the ambivalence and ambiguity of blackness, emphasizing its particular potentialities and designating in “the flesh” a possibility of formulating new forms of life.