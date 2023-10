Le Film du 38 e parallèle

Étroite bande de terre longue de quelque 248 km, la zone tampon séparant la République de Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée du Nord coupe la péninsule en deux depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Bordé de part et d’autre de pièges antichars, de clôtures électriques, de mines et […]