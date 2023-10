Le mouvement des académies solidaires en Turquie

La subjectivité académique révolutionnaire (2016‑2023)

Cet article est un récit analytique basé sur des témoignages primaires concernant le Mouvement des Académies Solidaires qui a émergé à la suite des purges des Académiciens de la Paix en Turquie. Il examine le Mouvement sous l’angle de la signification et de la possibilité d’une subjectivité académique révolutionnaire, montre son originalité académique et organisationnelle, et analyse son déclin face aux problèmes auxquels il est confronté. Les Académies Solidaires, en tant qu’initiatives radicales qui transcendent la légalité existante, ont créé des environnements de connaissance et d’apprentissage en commun, mais elles ont régressé parce qu’elles n’ont pas pu transformer cette expérience en un projet capable de résoudre les problèmes d’organisation interne et de relation avec l’environnement social.



The Solidarity Academy Movement in Turkey

Revolutionary Academic Subjectivity (2016-2023)

This article is an analytical narrative based on primary testimony concerning the Solidarity Academies Movement that emerged following the purges of Peace Academics in Turkey. It examines the Movement in terms of the meaning and possibility of revolutionary academic subjectivity, shows its academic-organizational originality, and analyzes its decline in the face of the problems it faces. It is argued that Solidarity Academies, as radical initiatives that transcend existing legality, began a founding academic activity by creating environments of knowing and learning together, but they regressed because they could not transform this experience into a project capable of resolving problems of internal organization and relationship with the social environment.