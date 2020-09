Les semaines de confinement auront été bruissantes d’images, de sons et de paroles, dans une remarquable continuité assurée par tout un attirail de technologies médiatiques. On ne se voit plus, du moins pas sans écran interposé, mais on échange des lectures, on entretient le bourdonnement d’une urgence qui exige de penser ce qui nous arrive, […]

Disponible sur le site de notre partenaire CAIRN