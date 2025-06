Une bifurcation monétaire pour la bifurcation écologique

Cet entretien avec Jézabel Couppey-Soubeyran présente quelques-uns des acquis principaux de son ouvrage récent, co-écrit avec Pierre Delandre et Augustin Sersiron, pour esquisser la voie d’une bifurcation monétaire mise au service de la bifurcation écologique. D’autres conceptions et d’autres pratiques de la monnaie sont non seulement possibles, mais nécessaires à passer le cap des transformations énormes imposées par les contraintes environnementales de la cohabitabilité planétaire. La proposition est celle d’une « monnaie volontaire », émise en dehors de toute dette, sur la base de décisions d’un institut dédié à cette mission et accolé à la banque centrale.



A Monetary Bifurcation for the Ecological Bifurcation

This interview with Jézabel Couppey-Soubeyran presents some of the main achievements of her recent book, co-authored with Pierre Delandre and Augustin Sersiron, to outline the path of a monetary bifurcation put at the service of ecological bifurcation. Other conceptions and practices of money are not only possible, but necessary if we are to overcome the enormous transformations imposed by the environmental constraints of planetary cohabitation. The proposal is for a “voluntary currency”, issued free of debt, based on the decisions of an institute dedicated to this mission and attached to the central bank.