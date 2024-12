Zombie Props Manifesto

Quand les imaginaires se précipitent hors des infrastructures

Ce manifeste propose d’étudier des situations où des objets issus de la « Pop culture » mondialisée sont accidentellement mis au rebut puis réappropriés par des communautés dans des localités bien particulières. Au-delà de l’analyse d’un simple réemploi, le présent postulat est que la friction entre des évènements industriels et les imaginaires de la culture populaire contribue à éclairer la déliquescence des infrastructures qui les distribuent, grâce à des communautés qui documentent ces situations par des récits situés. Cet article propose le terme de zombie props pour qualifier ces artefacts qui sont médiés par des acteurs locaux comme des objets souvenirs de paysages ayant subi de plein fouet la mondialisation, qui entrent en ruines.



Zombie Props Manifesto

When Imaginaries Fall Out of Infrastructures

This manifesto proposes to study situations where objects from globalized Pop culture are accidentally discarded and then reappropriated by communities in particular localities. Beyond the analysis of simple reuse, it postulates is that the friction between industrial events and the imaginaries of popular culture helps to illuminate the decay of the infrastructures that distribute them, thanks to communities that document these situations through situated narratives. This article proposes the term “Zombie Props” to qualify these artifacts, which are mediated by local actors as souvenir objects of landscapes that have borne the full brunt of globalization, and are falling in ruin.