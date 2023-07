Boîte à outils pour l’étude des conspirationnismes

À l’aide de quelques distinctions utiles glanées dans des études récentes, de quelques évidences à garder en tête, de quelques principes contre-intuitifs pour revisiter ces évidences, et de quelques pistes bibliographiques, cet article propose une petite trousse de premier secours visant à outiller les intelligences qui se rassemblent (ou se confrontent) autour d’accusations de conspirationnisme.



Toolbox for the Study of Conspiracies

With the help of some useful distinctions gleaned from recent studies, some obvious facts to keep in mind, some counter-intuitive principles to revisit these facts, and some bibliographic leads, this article proposes a first aid kit aimed at equipping those who gather around (or against) accusations of conspiracy.