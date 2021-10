Covid-19 a accéléré le basculement planétaire post‑fossile

Avec les consommations d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre reparties à la hausse, le « monde d’après » ressemble terriblement à l’extractivisme d’avant. Et pourtant, des paramètres se sont déplacés à l’occasion de la pandémie et de son confinement planétaire. Une mutation s’est précipitée dans notre rapport aux énergies fossile.

Covid-19 Precipitated our Planetary Entry in a Post‑Fossil World

Our consumption of fossil fuels and our release of greenhouse gases seems back to its “normal” ecocidal course. Yet some parameters have been deeply upset by the pandemics and by the planetary lock-down. Our mutation away from fossil fuels has been significantly accelerated in a few months.