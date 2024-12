Ce numéro rend compte d’une réflexion que nous avons tissée ces dix dernières années, au fil de nos formations universitaires et de notre engagement militant, des rencontres que nous avons pu faire et des événements de l’actualité1. En 2015, alors jeunes étudiants, nous assistons impuissants à la « crise migratoire » à laquelle fait face l’Union Européenne … Continuer la lecture de De la frontière à la lisière et vice-versa →