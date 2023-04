Démocratie

Une puissance fragile à défendre

La démocratie, depuis son origine patricienne grecque, jusqu’à sa confrontation avec la division de la société en classes, a connu des formes diverses. Le peuple aujourd’hui est plus multiple. Un nouveau New Deal est nécessaire incluant les minorités et les anciens exclus pour faire rayonner la démocratie sur de nouvelles frontières et confirmer la fin de l’ère néolibérale.



Democracy

A Fragile Power to Defend

Democracy, from its Greek patrician origins to its confrontation with the division of society into classes, has taken various forms. The people today are more diverse. A new New Deal is needed, including minorities and the formerly excluded, to extend democracy to new frontiers and confirm the end of the neoliberal era.