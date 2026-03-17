Le « conforting gaze » à l’écran

Cet article propose une analyse critique du genre cinématographique « réalisme social ». À partir des récents Emilia Perez, Anora et Bird, le réalisme social est envisagé non pas comme un processus de dévoilement de la différence aboutissant à une prise de conscience, mais comme un dispositif alimentant ce que le philosophe Antonio Gramsci baptise « hégémonie culturelle ». Les images, comme leur production et diffusion, sont toujours prises dans des enjeux culturels qui les dépassent, qu’elles alimentent ou transforment. Les réalisateurs et réalisatrices ne deviennent pas des dénonciateurs subversifs mais des intellectuels organiques participant à l’unification d’une conscience univoque. En ressort l’impossibilité de négliger le rapport du spectateur (son habitus) à son objet culturel, mais aussi l’impossibilité de mise en équivalence entre divertissement désintéressé et documentation rigoureuse.



The “Comforting Gaze” on Screen

This article offers a critical analysis of the film genre known as “social realism”. Drawing on recent works by Emilia Perez, Anora and Bird, social realism is viewed not as a process of revealing difference that leads to awareness, but as a mechanism that fuels what philosopher Antonio Gramsci calls “cultural hegemony”. Images, like their production and distribution, are always caught up in cultural issues that transcend them, which they either fuel or transform. Directors do not become subversive denouncers, but organic intellectuals participating in the unification of a univocal consciousness. What emerges is the impossibility of neglecting the viewer’s relationship (his habitus) to his cultural object, but also the impossibility of equating disinterested entertainment with rigorous documentation.