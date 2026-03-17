102. Multitudes 102. Printemps 2026
Majeure 102. Imaginaires politiques des BRICS+

Les États africains et les BRICS+
De l’attraction à l’illusion

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Les États africains et les BRICS+
De l’attraction à l’illusion
L’élargissement des BRICS+ à des États africains nourrit l’espoir d’un rôle plus affirmé du continent dans l’ordre international et d’une alternative aux partenariats occidentaux. Les pays africains y voient avant tout des opportunités économiques et des sources de financement moins contraignantes. Toutefois, malgré un discours critique de l’ordre mondial, les BRICS+ demeurent largement ancrés dans une logique néolibérale. Les ambiguïtés du groupe en matière de démocratie et de droits humains en affaiblissent la crédibilité. Enfin, les rivalités africaines internes risquent de transformer cette dynamique en une illusion stratégique plutôt qu’en un véritable levier de changement.

African States and BRICS+
From Attraction to Illusion
The expansion of BRICS+ to include African states fuels hopes for a more assertive role for the continent in the international order and an alternative to Western partnerships. African countries see this primarily as an opportunity for economic growth and less restrictive sources of financing. However, despite their critical discourse on the world order, the BRICS+ remain largely rooted in neoliberal logic. The group’s ambiguities on democracy and human rights undermine its credibility. Finally, internal African rivalries risk turning this dynamic into a strategic illusion rather than a real lever for change.

Martial Manet

Assistant Professor en droit public à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat et chercheur associé à l’IREDIES (Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne), il mène des recherches en droit international public, en théorie du droit et en philosophie du droit et s’intéresse en particulier à la protection des droits humains ainsi qu’aux relations entre le « Sud global » et le droit international.

Sâ Benjamin Traoré

Associate Professor en Droit public à l’Université Mohamed VI Polytechnique (Rabat), chercheur à l’Africa Institute for Research in Economics and Social Sciences et Extraordinary Lecturer au Centre for Human Rights (Unversity of Pretoria).

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