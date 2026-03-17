Les États africains et les BRICS+

De l’attraction à l’illusion

L’élargissement des BRICS+ à des États africains nourrit l’espoir d’un rôle plus affirmé du continent dans l’ordre international et d’une alternative aux partenariats occidentaux. Les pays africains y voient avant tout des opportunités économiques et des sources de financement moins contraignantes. Toutefois, malgré un discours critique de l’ordre mondial, les BRICS+ demeurent largement ancrés dans une logique néolibérale. Les ambiguïtés du groupe en matière de démocratie et de droits humains en affaiblissent la crédibilité. Enfin, les rivalités africaines internes risquent de transformer cette dynamique en une illusion stratégique plutôt qu’en un véritable levier de changement.



African States and BRICS+

From Attraction to Illusion

The expansion of BRICS+ to include African states fuels hopes for a more assertive role for the continent in the international order and an alternative to Western partnerships. African countries see this primarily as an opportunity for economic growth and less restrictive sources of financing. However, despite their critical discourse on the world order, the BRICS+ remain largely rooted in neoliberal logic. The group’s ambiguities on democracy and human rights undermine its credibility. Finally, internal African rivalries risk turning this dynamic into a strategic illusion rather than a real lever for change.