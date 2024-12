Pourquoi diable

n’es-tu plus là, Bruno ?

Dans cet entretien, Nicola Manghi invite Donna Haraway à revisiter les nombreuses années de proximité et d’échanges qui ont vu son travail croiser celui de Bruno Latour. Des études féministes au catholicisme, des guerres des sciences à la lutte des classes, c’est une période et une mouvance importantes de la pensée contemporaine qui se trouvent ainsi revisitées, avec en prime quelques considérations de Donna Haraway sur ses pratiques de recherche et d’écriture, ainsi que sur sa conception de Gaïa.



Damn Bruno, Why Aren’t You Here?

In this interview, Nicola Manghi invites Donna Haraway to revisit the many years of proximity and exchange that have seen her work intersect with that of Bruno Latour. From feminist studies to Catholicism, from science wars to class struggles, this conversation revisits an important period and movement in contemporary thought, with important considerations from Donna Haraway on her research and writing practices, as well as on her conception of Gaia.