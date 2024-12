Une frontière aux multiples visages

Une ethnographie de la traversée migratoire de la jungle du Darién (frontière

Colombie-Panama)

Cet essai s’appuie sur plus de huit mois de terrain ethnographique à l’entrée et à la sortie de la jungle du Darién, espace naturel qui fait frontière entre la Colombie et le Panama. Loin d’être un simple no man’s land dangereux, le Darién est devenu en quelques années un passage incontournable pour des milliers de migrants en route vers les États-Unis. À travers les récits de ceux qui le traversent, cet essai explore la manière dont cette frontière est vécue et imaginée. Le Darién dévoile ainsi quatre visages : une frontière-jungle, où le danger est à la fois anticipé et vécu ; une frontière palpable, marquée par l’épuisement des corps et la matérialisation des lois qui supplantent la topographie ; une frontière sociale, qui réorganise les ressources et les relations entre migrants ; et enfin, une frontière temporelle, où l’épreuve du Darién s’inscrit dans un parcours migratoire jalonné d’autres épreuves. En se concentrant sur les vécus, les pratiques et les temporalités des personnes en migration, cet essai invite alors à repenser la frontière au-delà de ses contours géographiques et administratifs, afin de mieux saisir les expériences humaines qui la traversent.



A Border with Many Faces

An Ethnography of the Migratory Crossing of the Darién Jungle (Colombia-Panama Border)

This essay is based on more than eight months of ethnographic fieldwork at the entrance and exit of the Darién jungle, a natural area that forms the border between Colombia and Panama. Far from being just a dangerous no-man’s-land, in just a few years the Darién has become an essential passageway for thousands of migrants on their way to the United States. Through the stories of those who cross it, this essay explores how this border is experienced and imagined. The Darién reveals four faces: a border-jungle, where danger is both anticipated and experienced; a palpable border, marked by the exhaustion of bodies and the materialization of laws that supplant topography; a social border, which reorganizes resources and relations between migrants; and finally, a temporal border, where the Darién ordeal is part of a migratory journey marked by other ordeals. By focusing on the experiences, practices and temporalities of people in migration, this essay invites us to rethink the border beyond its geographical and administrative contours, in order to better grasp the human experiences that cross it.