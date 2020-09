ACBE Née en 1971 à Paris, Anne-Catherine Becker-Echivard, alias ACBE, vit et crée ses photos et mises en scène de poissons si humains à Berlin (www.acbe.online). Ketchup (détail), 2009 Unofficial, 2012 Flip-flop-factory (or the vision of Fuller’s ephemeralization) (détail), 2014 Happy Shopping, 2003 Wurst (détail), 2009 Popcorn, 2009 Social Drugs (détail), 2012 Happy Love Pills […]

Disponible sur le site de notre partenaire CAIRN