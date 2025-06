Post-comique

Neuf thèses

Cet article s’interroge sur le statut du comique au sein du capitalisme de plateforme contemporain, où le rire semble renforcer les identités et les arrogances, au lieu d’en miner les prétentions en adoptant le point de vue de nos vulnérabilités partagées. Il propose neuf thèses pour saisir ce qui a transformé un comique solidaire en humour identitaire, et pour retrouver un rire carnavalesque à opposer au rire de supériorité.



Post-comic

Nine Theses

This article examines the status of comedy in contemporary platform capitalism, where laughter seems to reinforce identities and arrogance, rather than undermining them by promoting the point of view of our shared vulnerabilities. It proposes nine theses to grasp what has transformed a comedy of solidarity into a humor of identity, and to rediscover a carnivalesque laughter to oppose the laughter of superiority.