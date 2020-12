Le temps à l’œuvre du dépliement Une œuvre d’art et un soulèvement politique ont ceci de commun qu’ils révèlent le déploiement d’une vérité historique. Ils ouvrent à chaque fois, unique, un espace et un temps où adviennent, en un clin d’œil, toutes les possibilités du monde : où les choses et les êtres parlants acquièrent une […]