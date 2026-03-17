Les BRICS+ vus de Jakarta

La stratégie indonésienne du multi-alignement

Cet entretien analyse les raisons de l’adhésion de l’Indonésie aux BRICS+ en 2024, en la replaçant dans la continuité d’une politique étrangère historiquement fondée sur le non-alignement, aujourd’hui réinterprété comme une stratégie de multi-alignement pragmatique. Cette décision s’explique à la fois par les contraintes rencontrées dans la candidature du pays à l’OCDE, par l’activisme diplomatique du président Prabowo Subianto et par la volonté d’affirmer un rôle d’acteur global au sein du « Sud global ». La discussion montre toutefois que l’Indonésie n’adopte pas une posture de rupture avec l’ordre international libéral : elle défend une évolution vers davantage d’inclusivité et critique les « doubles standards », tout en restant attachée aux principes universalistes issus de Bandung et du multilatéralisme onusien.



BRICS+ from Jakarta’s Perspective

Indonesia’s

Multi-Alignment Strategy

This interview analyses the reasons behind Indonesia’s accession to BRICS+ in 2024, placing it in the context of a foreign policy historically based on non-alignment, now reinterpreted as a pragmatic multi-alignment strategy. This decision can be explained by the constraints encountered in its application to join the OECD because of President Prabowo Subianto’s diplomatic activism, and the desire to assert a role as a global player within the “global South”. However, the discussion shows that Indonesia is not adopting a stance of breaking with the liberal international order: it advocates a move towards greater inclusiveness and criticises “double standards”, while remaining committed to the universalist principles of Bandung and UN multilateralism.