Interrompre le cycle des violences, transformer la communauté

La justice transformatrice opère à trois niveaux interconnectés : macropolitiquement, elle œuvre à l’abolition du capitalisme carcéral ; micropolitiquement, elle développe des formes d’entraide communautaire pour prévenir les violences ; et nanopolitiquement, elle invente une forme de justice à ras du sol pour médier les relations interpersonnelles. Ces trois niveaux se répondent de manière fractale et créent un sens de la communauté/sous-communalité comme cet endroit, précaire, bricolé, en constant effort de réinvention, où nous nous rendons capables de rendre des comptes de ce que nous nous faisons.



Interrupting the Cycle of Violence, Transforming Communities

Transformative justice operates at least within three interconnected levels: macropolitically, it works toward the abolition of carceral capitalism ; micropolitcally, it develops forms of mutual aid to prevent violence ; and nanopolitically, it invents a form of grassroot justice to mediate interpersonal relations. These three levels respond fractally to each other and create a sense of community/undercommonality as a precarious, do-it-yourself, constantly reinvented place where we render each other capable to account for what we do to and with each other.