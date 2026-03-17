La dé-modernisation permanente de la pensée

Au cours d’une conversation avec Camilla Zani, Eduardo Viveiros de Castro retrace et interroge son lien intellectuel avec Bruno Latour et ses principales lignes intellectuelles, en écho à un précédent entretien publié par la revue avec la théoricienne Donna Haraway, toujours sur l’héritage latourien. L’anthropologue brésilien défend la perspective d’une décolonisation et d’une dé-modernisation de la pensée par l’attention à d’autres cosmologies, notamment à partir des communautés indigènes du continent latino-américain.



The Ongoing De‑Modernization of Thought

In a conversation with Camilla Zani, Eduardo Viveiros de Castro traces and questions his intellectual connection with Bruno Latour and his main intellectual themes, echoing a previous interview published by the journal with theorist Donna Haraway, also on Latour’s legacy. The Brazilian anthropologist defends the perspective of decolonization and de-modernization of thought through attention to other cosmologies, particularly those of indigenous communities in Latin America.