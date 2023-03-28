Manifeste pour le Mouvement de Libération de l’Attention

Dans ce manifeste, le collectif The Friends of Attention invite à prendre soin de l’attention pensée comme « attensité ». Soit une méfiance envers ceux qui valorisent la seule capacité de l’esprit à rester concentré et qui stigmatisent, par corollaire, les moments de distraction. À l’inverse, il s’agit de se réjouir et de préserver la diversité des dynamiques attentionnelles, essentiellement multiples, qui ne contrarie que ceux qui cherchent à réduire l’attention à une monoculture uniformisante.



Excerpts from the Manifesto for the Attention Liberation Movement

In this manifesto, the collective The Friends of Attention calls for us to take care of attention conceived as “attensity”. This entails a skepticism towards those who value only the mind’s capacity to remain focused and who, by extension, mock moments of distraction. Conversely, it is a matter of celebrating and preserving the diversity of attentional dynamics—which are, by their very nature, manifold—a diversity that only upsets those who seek to reduce attention to a homogenizing monoculture.