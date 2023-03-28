Consulter les œuvres de Ilan Manouach

Chercheur FNRS en créativité computationnelle à l’Université de Liège, Visiting Fellow au Berkman Klein Center for Internet & Society à Harvard Law School et membre affilié au Labo Paragraph de Paris VIII. Il est le fondateur de l’association de recherche sur la bande dessinée Echo Chamber (Expanded publishing: Creative Europe 2023-2025) et le fondateur de Topovoros Books, une maison d’édition grecque qui propose des traductions d’essais fondamentaux en sciences humaines. Il est l’auteur de plus de 30 bandes dessinées.