Perspective historique sur la dette écologique

Ce texte bref apporte une perspective historique sur la dette écologique, que les nations colonisatrices dites « développées » ont accumulée (sans jamais l’avoir jamais formellement contractée) envers leurs environnements, ainsi qu’envers les populations du « Tiers-Monde ». Cette perspective est d’autant plus intéressante que ce texte originellement rédigé en 2002 reste dramatiquement actuel vingt-trois ans plus tard, attestant l’immobilisme tragique qui a caractérisé des décennies pourtant souvent perçues comme emportées dans une « accélération » ingérable.



A Historical Perspective on Ecological Debt

This brief text provides a historical perspective on the ecological debt that so-called “developed” colonizing nations have accumulated (without ever having formally contracted it) towards their environments, as well as towards the populations of the “Third World”. This perspective is all the more interesting given that this text, originally written in 2002, remains dramatically topical twenty-three years later, attesting to the tragic immobility that has characterized decades that are often perceived as having been swept along by an unmanageable “acceleration”.