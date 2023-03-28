Au-delà de l’attention 3.Ø

Nos conceptions de l’attention sont en train de changer. Trente ans après la découverte (critique) de « l’économie de l’attention », c’est l’opposition binaire entre une bonne concentration et une mauvaise distraction qui se voit érodée. Tandis qu’un nouvel activisme attentionnel émerge autour de la notion d’attensité, les résistances à la fracturation attentionnelle pratiquée par le capitalisme de plateforme mettent au cœur de leurs luttes la défense et l’illustration d’une attention délibérative, ainsi que de la curiosité.



Beyond Attention 3.Ø

Our conceptions of attention are changing. Thirty years after the (critical) discovery of the “attention economy”, it is the binary opposition between good concentration and bad distraction that is being eroded. Whilst a new form of attentional activism is emerging around the notion of “attensity”, resistance to the fragmentation of attention practised by platform capitalism places the defence and illustration of deliberative attention, as well as curiosity, at the heart of its struggles.