Vers un diagramme spinoziste du capitalisme de plateforme

Partant de l’idée que Spinoza propose une forme de structuralisme des affects irréductible à son contexte, cet article réexamine sa pertinence en l’appliquant au capitalisme de plateforme. Ce dernier apparaît alors sous les traits d’une incitation à nous focaliser sur l’une des dimensions qui nous constitue (nos joies et nos tristesses) en invisibilisant, pour mieux la marchander, l’autre dimension (nos puissances de connexions). Aux yeux de Spinoza, seule une image peut contrer la puissance de l’imagination : dans cette perspective, l’auteur construit un diagramme qui pourrait aider à réformer ce déséquilibre attentionnel.



Spinozist Diagrams of Platform Capitalism

Starting from the idea that Spinoza proposes a form of structuralism of the affects that cannot be reduced to its context, this article re-examines its relevance by applying it to platform capitalism. The latter thus appears as an incentive to focus on one of the dimensions that constitute us (our joys and sorrows), whilst rendering the other dimension (our powers of connection) invisible, in order to better commodify it. In Spinoza’s view, only an image can counter the power of the imagination: from this perspective, the author constructs a diagram that could help redress this imbalance in attention.